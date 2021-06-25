Вирусолог объяснил, почему беременных будут прививать от COVID

Вирусолог считает, что вреда для беременных не будет Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России сделали прививки от коронавируса 20 миллионов человек, поэтому накоплен большой опыт, чтобы начать вакцинацию беременных. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог, сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Сейчас уже провакцинированы порядка 20 миллионов человек в России, а в мире — это порядка 2,5 миллиардов. Так что сейчас большой опыт уже накоплен. Никто не заинтересован в том, чтобы взять какую-то группу людей, вакцинировать ее и получить тяжелые осложнения», — цитирует Альтштейна «Ридус». Он предположил, что прививать их будут со второго триместра беременности. По его словам, обычно не вакцинируют беременных в первом триместре. «Я думаю, что никакого вреда не будет. Это проверено», — сказал Альтштейн.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России разрешили вакцинировать от коронавируса беременных. Прививки будут делать вакциной «Спутник V». В ближайшее время эту категорию включат в план по вакцинации. В разговоре с URA.RU гинекологи назвали противопоказания при вакцинировании беременных.