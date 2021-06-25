ЦБ вынес новое решение по закрывшемуся банку «Нейва»

Экономист: в ближайшие недели вкладчики «Нейвы» смогут получить свои деньги Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Деятельность временной администрации по управлению банком «Нейва», который был лишен лицензии 16 апреля, прекращена. Об этом сообщается на официальном сайте Центробанка. Таким образом, в ближайшие недели вкладчики кредитной организации смогут получить свои деньги.

«Банк России 25.06.2021 прекратил деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией банк „Нейва“», — сказано в официальном сообщении ЦБ. По результатам обследования признаков банкротства «Нейвы» не установлено.

«Если нет признаков банкротства, значит речь идет о ликвидации банка „Нейва“, не связанного с банкротством. Аналогичный случай уже был с банком „24.ру“, где также банк был ликвидирован. Во временной администрации уже смысла нет, должна работать ликвидационная комиссия, задачи которой сделать необходимые расчеты. Это хорошая новость для вкладчиков банка „Нейва“. В течение ближайших недель клиенты банка получат свои деньги», — рассказал URA.RU кандидат экономических наук Константин Селянин.

Экономист Виталий Калугин в беседе с корреспондентом URA.RU отметил, что «теперь все активы передадут в банк „Открытие“ и там будут выплаты в соответствии с очередностью». От банка «Нейва», по сути, останется только юрлицо.

ЦБ отозвал лицензию у свердловского банка «Нейва» 16 апреля. Причиной, по данным регулятора, стало нарушение федеральных законов и нормативных актов. Вкладчики атаковали офисы банка, на защиту выезжала Росгвардия. Банком-агентом, который возвращает деньги клиентов «Нейвы», был назначен банк «Открытие». В середине мая Центробанк обратился в суд с требованием ликвидировать «Нейву», о чем ранее просили кредиторы банка.