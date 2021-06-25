Ухудшилось состояние находящейся в коме певицы Максим

Певица Максим (Марина Абросимова) стала хуже себя чувствовать. СМИ сообщают, что артистка все еще в искусственной коме и подключена к аппарату ИВЛ.
«Больную пневмонией звезду перевели в условную группу „КТ—4“. К ней относят всех страдающих COVID-19 с большой площадью поражения легких», — пишут «Дни.ру». Легкие артистки поражены более чем на 75%. Она все еще в медикаментозной коме и подключена к аппарату ИВЛ.
Ранее стало известно, что Максим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Об этом рассказали врачи и ее PR-директор Яна Богушевская. Певице стало плохо неделю назад. Она сдала тест на коронавирус, который оказался отрицательным.
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