Ухудшилось состояние находящейся в коме певицы Максим

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Певица все еще в медикаментозной коме Фото:

Певица Максим (Марина Абросимова) стала хуже себя чувствовать. СМИ сообщают, что артистка все еще в искусственной коме и подключена к аппарату ИВЛ.

«Больную пневмонией звезду перевели в условную группу „КТ—4“. К ней относят всех страдающих COVID-19 с большой площадью поражения легких», — пишут «Дни.ру». Легкие артистки поражены более чем на 75%. Она все еще в медикаментозной коме и подключена к аппарату ИВЛ.

Ранее стало известно, что Максим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Об этом рассказали врачи и ее PR-директор Яна Богушевская. Певице стало плохо неделю назад. Она сдала тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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