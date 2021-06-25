25 июня 2021

Американский суд вынес приговор экс-полицейскому, убившему Флойда

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Экс-полицейский признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда Фото:

Экс-полицейскому Дереку Шовину, виновному в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, вынесли приговор. Трансляцию заседания суда в Миннеаполисе вели американские телеканалы.

В результате бывшего полицейского приговорили к 22,5 годам лишения суда. Весной суд присяжных признал Шовина виновным в непредумышленном убийстве и причинении смерти по неосторожности второй степени. Статья предусматривает наказание до 40 лет лишения свободы.

Флойд был убит 25 мая прошлого года в ходе задержания после попытки расплатиться в магазине фальшивой купюрой. Инцидент попал на видео и вызвал серию массовых беспорядков в городах Америки, которые впоследствии оформились в общественное движение BLM. Активисты этого движения выступают против насилия со стороны полиции и расизма. Политолог в разговоре с URA.RU ранее выразил мнение, что экс-полицейский получит не более 15 лет заключения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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