Бывший кандидат в президенты России и директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин может быть не допущен до выборов в Госдуму-2021. Об этом сообщил источник URA.RU в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
«ЦИК готовится к тщательной проверке бизнесмена на предмет наличия у него зарубежных активов и счетов. В случае выявления нарушений миллиардера-коммуниста немедленно снимут с предвыборной гонки», — отмечает инсайдер.
Собеседник полагает: если лидер фракции Геннадий Зюганов будет протестовать против снятия Грудинина, под угрозой может оказаться участие в выборах всей партии. Пресс-секретарь КПРФ, депутат ГД Александр Ющенко надеется, что «на откровенный беспредел» власть не пойдет. «Ведь и президент Путин недавно говорил о необходимости честной борьбы и конкуренции. Поэтому партия и Павел Николаевич готовятся к участию в выборах», — сообщил URA.RU Ющенко.
Ранее сообщалось, что Грудинин занял третье место в федеральном списке кандидатов на выборы в Госдуму от партии КПРФ. Возглавил список глава партии Геннадий Зюганов. На второй строчке оказалась космонавт и депутат Госдумы Светлана Савицкая.
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