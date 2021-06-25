25 июня 2021

Источник: Грудинину грозит снятие с выборов в Госдуму. «Проверят его активы и счета»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съезд КПРФ. Москва, грудинин павел
Грудинина ожидает тщательная проверка Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Бывший кандидат в президенты России и директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин может быть не допущен до выборов в Госдуму-2021. Об этом сообщил источник URA.RU в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

«ЦИК готовится к тщательной проверке бизнесмена на предмет наличия у него зарубежных активов и счетов. В случае выявления нарушений миллиардера-коммуниста немедленно снимут с предвыборной гонки», — отмечает инсайдер.

Собеседник полагает: если лидер фракции Геннадий Зюганов будет протестовать против снятия Грудинина, под угрозой может оказаться участие в выборах всей партии. Пресс-секретарь КПРФ, депутат ГД Александр Ющенко надеется, что «на откровенный беспредел» власть не пойдет. «Ведь и президент Путин недавно говорил о необходимости честной борьбы и конкуренции. Поэтому партия и Павел Николаевич готовятся к участию в выборах», — сообщил URA.RU Ющенко.

Ранее сообщалось, что Грудинин занял третье место в федеральном списке кандидатов на выборы в Госдуму от партии КПРФ. Возглавил список глава партии Геннадий Зюганов. На второй строчке оказалась космонавт и депутат Госдумы Светлана Савицкая.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...