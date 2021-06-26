Эсеры выдвинули в Госдуму челябинца, обвиняемого в коррупции

Вадим Белоусов будет участвовать в выборах, несмотря на уголовное дело Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы из Челябинска Вадим Белоусов, обвиняемый в получении взяток, выдвинут на выборы партией «Справедливая Россия — За правду» по спискам от Кировской области. Решение озвучено на съезде партии в Москве 26 июня. Трансляция съезда шла в прямом эфире.

Белоусов возглавил списки региональной группы по Республике Удмуртия и Кировской области. По этим же спискам в 2016 году Белоусов избрался в Госдуму. Ранее он представлял в федеральном парламенте Челябинскую область по спискам «Единой России».

По версии следствия, Белоусов и его теща Маргарита Бутакова вместе с с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку в размере более 3 млрд рублей. Уголовное дело в отношении Белоусова и Бутаковой слушается в Московском городском суде.

На первом заседании суда озвучены подробности дела. Как сказано в материалах, обналичивать огромные суммы Белоусову помогала теща. Все деньги она переводила в банковскую ячейку в Москве на имя жены политика. Сам Белоусов вины не признает и заявил на суде, что никаких денег не видел. Юревич находится в Лондоне, заочно арестован судом и объявлен в розыск.

Юревич и Белоусов вместе создавали в Челябинске холдинг «МАКФА». После отставки Юревича с поста губернатора Белоусов вышел из ЕР, вступил в «Справедливую Россию». По запросу Генпрокуратуры РФ с него в 2018 году была снята депутатская неприкосновенность для проведения расследования и суда.