Свердловскую область и Пермский край объединили на выборах

О создании большой территориальной группы объявил Сергей Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партия «Справедливая Россия — За правду» образовала из Пермского края и Свердловской области одну территориальную группу на выборах в Госдуму. Об этом лидер партии Сергей Миронов объявил на съезде в Москве. Территориальную группу №23 возглавил лидер свердловского отделения СР Андрей Кузнецов.

Второе место в списке занял свердловский депутат Госдумы Дмитрий Ионин, третье — лидер пермских эсеров Вероника Куликова. «Мы сформировали, на мой взгляд, очень боевой состав», — сказал Миронов, объявляя списки.

Под четвертым номером идет акушер из Свердловской области Алексей Коровкин, пятым — член центрального совета СР Анастасия Павлюченкова, шестое место у депутата заксобрания Пермского края Аркадия Непряхина, седьмым стал свердловский боксер Егор Мехонцев, восьмым— депутат думы Добрянки (Прикамье) Владимир Степанов, девятой — православная активистка из Екатеринбурга Оксана Иванова, десятым — глава эсеров в Березниках (Прикамье) Григорий Малинин, одиннадцатым — экс-депутат Свердловского заксобрания, бизнесмен Армен Карапетян.

Об объединении Свердловской области и Пермского края в территориальную группу URA.RU сообщало в конце мая. По последним данным агентства, эту концепцию разработало свердловское отделение СР — в рамках исполнения поручения Миронова по расширению представительства Свердловской области в Госдуме. Идея возникла после того, как был отвергнут вариант с объединением Свердловской области и ХМАО, предложенный самим Мироновым.