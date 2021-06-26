В ГИБДД предупредили о массовых проверках водителей

По всей России ГИБДД проведут рейды из-за высокого процента ДТП и нарушений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки в выходные 26 и 27 июня по всей России. Это вынужденная мера в связи с тем, что в эти дни случается больше всего нарушений, сообщили в ведомстве.

«В пятницу и выходные дни автоинспекторы выявляют больше пьяных автомобилистов, чем в другие дни недели», — пишет AUTONEWS, ссылаясь на Госавтоинспекцию. В ГИБДД подчеркнули, что в эти дни происходит большое количество ДТП, которые спровоцированы нетрезвыми водителями.

Рейды будут проведены в Тюменской, Псковской, Белгородской, Ивановской, Самарской, Калининградской областях, Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе, Краснодарском крае и других регионах РФ. Отмечается, что время проведения проверки во всех регионах будет разное — от нескольких часов до всех выходных без остановки.

Ранее в Новосибирске прошла акция «Нетрезвый водитель». С 18 по 21 июня было остановлено 64 водителя в состоянии опьянения, пишет MK.RU .