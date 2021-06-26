26 июня 2021

В Гидрометцентре заявили, что москвичам нет смысла ехать на море

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Виды Кремля с Патриаршего моста. Москва, город москва, кремль, большой каменный мост, москва-река
Вода в Москве-реке теплее, чем в Черном море, заявили в Гидрометцентре Фото:

Вода в Москве-реке и подмосковным водоемах прогрелась сильнее, чем на море, поэтому жителям столицы нет смысла ехать на курорты. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве-реке температура воды в районе Звенигорода прогрелась до 25 градусов тепла, в водоемах — до 26 градусов. Это очень высокая температура, вы не найдете такую нигде. Нет даже смысла отдыхать ехать на море, там вода не такая теплая», — цитирует его ТАСС.

Ранее синоптики предупредили россиян о грядущей засухе. В метеобюро Москвы заявили, что в столице была зафиксирована рекордная для 26 июня жара.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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