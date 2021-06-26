В Гидрометцентре заявили, что москвичам нет смысла ехать на море

Вода в Москве-реке теплее, чем в Черном море, заявили в Гидрометцентре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вода в Москве-реке и подмосковным водоемах прогрелась сильнее, чем на море, поэтому жителям столицы нет смысла ехать на курорты. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве-реке температура воды в районе Звенигорода прогрелась до 25 градусов тепла, в водоемах — до 26 градусов. Это очень высокая температура, вы не найдете такую нигде. Нет даже смысла отдыхать ехать на море, там вода не такая теплая», — цитирует его ТАСС.

Ранее синоптики предупредили россиян о грядущей засухе. В метеобюро Москвы заявили, что в столице была зафиксирована рекордная для 26 июня жара.