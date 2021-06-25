25 июня 2021

Синоптики предупредили россиян о грядущей засухе

© Служба новостей «URA.RU»
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Засуха. Челябинск., засуха, такыр, земля, сушь
После аномальной жары в России ожидается засуха Фото:

В июле и августе россиян ожидает засушливый период. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Нас ожидает, вероятно, засушливый период. В июле поменьше: недобор по осадкам будет 10-20%, в августе — чуть больше. Дальше жестких сценариев я не вижу», — цитирует эксперта «Федеральное агентство новостей».

Он отметил, что температура воздуха в июле будет близка климатической норме, аномальной жары не предвидится. «С наступлением июля эта аномалия будет постепенно уменьшаться до одного градуса. В целом июль будет все равно на полтора-два градуса теплее, но это в рамках статистической погрешности», — отметил метеоролог.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в московском регионе на фоне аномальной жары возможны сухие грозы. По словам Паршиной, при этом редком природном явлении частицы пыли и капли в облаках сталкиваются. Они разнозаряженные, поэтому возникают раскаты грома, но дождя нет, отметила синоптик.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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