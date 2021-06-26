Отряд дошел до моста через Амударью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Боевики запрещенной в РФ организации «Талибан» в скором времени могут пересечь границу Таджикистана, где в данный момент находятся российские военные. Это заявление приводится в видеозаписи талибов.

«Здравствуйте! Хвала Аллаху, отряд полевого командира Дада Шерхана дошел до моста через Амударью, и скоро мы пойдем в Таджикистан», — говорится в тексте обращения. Видео размещено в telegram-канале «Русский Ориенталист».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу высказал опасения, что его беспокоит ситуация в Афганистане: боевики «Талибана» вышли к границе Таджикистана, нанеся очередное поражение правительственным афганским войскам. Этому способствует ускорившийся вывод войск США из страны, пишет агентство Nation News.

В Таджикистане, а именно в Душанбе и Бохтаре, находится российская 201-я военная база, которая входит в состав Центрального военного округа. Это крупнейший военный объект России за пределами страны. По договору, объект будет находиться в Таджикистане до 2042 года.