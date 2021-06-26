В строительном союзе назвали решение проблемы дорогого жилья

Девелоперам придется изменить конструкцию домов и реорганизовать работу на стройках, чтобы снизить стоимость жилья. Об этом в беседе с URA.RU заявил генеральный директор Союза строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб) Юрий Десятков.
«Невозможно заставить девелоперов строить себе в убыток. Они просто остановятся на какой-то период, скорее всего, переориентируются на другие конструкции, технологические процессы», — сказал Десятков. Он отметил, что обычных объектов с большим количеством кирпичной кладки становится все меньше.
Гендиректор союза подчеркнул, что сейчас перед отраслью стоит серьезная дилемма. «Цены на стройматериалы поднялись, а жилье должно остаться дешевым. Но оно остаться дешевым не может, потому что материалы дорогие», — сказал собеседник агентства.
По данным исследования Global House Price Index, Россия оказалась на девятом месте по темпам роста цен на жилье, который за год составил 11,1%. По этому показателю РФ обгоняет Норвегию (10,9%), Канаду (10,8%), Великобританию (10,2%) и Перу (10%).
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