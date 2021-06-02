Россия обогнала Великобританию и Канаду по росту цен на жилье

РФ по темпам роста цен на квартиры опережает также Норвегию и Перу Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россия оказалась на девятом месте по темпам роста цен на жилье, который за год составил 11,1%. Это на 4% больше, чем в предыдущем году: тогда РФ занимала в списке 15 место. Такие данные опубликованы в исследовании Global House Price Index консалтинговой компании Knight Frank.

«В целом в 13 странах годовой рост стоимости жилья выражается двузначными числами. Россия опережает в рейтинге Норвегию (10,9%), Канаду (10,8%), Великобританию (10,2%) и Перу (10%)», — приводит информацию Forbes.

Такая ситуация сложилась, в частности, из-за запуска государственной программы льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Это вызвало бум жилищного кредитования, говорится в сообщении.

Ранее главы сразу нескольких российских регионов, в том числе и Свердловской области, попросили министерство строительства о продлении льготной программы по покупке жилья под низкие ставки, передает телеканал 360. Недавно стало известно, что если льготная ипотека в России все-таки останется, ставки по ней все равно будут повышены — минимум на 1%, дополняет « Царьград» . В свою очередь, сумма самого кредита может быть снижена до 3 млн рублей.