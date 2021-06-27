Усы были неотъемлемой частью образа Ильи Прусикина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер российской группы Little Big Илья «Ильич» Прусикин сбрил усы. Своим новым образом музыкант поделился со своими подписчиками в Instagram.

«Когда сильно скучаешь по усам. Как лучше, с усами или без?» — спросил у своих поклонников Прусикин.

Мнения подписчиков о новом имидже Ильича разделились. Одни в комментариях написали, что артист хорошо выглядит и с усами, и без. Другие заявили, что Прусикину лучше без растительности на лице. Третьи объявили, что теперь отписываются от музыканта.

Усы являются неотъемлемый частью образа Ильича. За более чем 10 лет деятельности в медиасфере он сбривал их всего несколько раз. Поклонники Прусикина придумывают интернет-мемы про его растительность над губой. А сам артист несколько лет назад делал шуточную рекламу своих усов, называя их «совершенством».

Ранее Ильич снялся обнаженным со своей возлюбленной и коллегой по группе Софьей Таюрской. Пара скрывала свои отношения больше года. Как уточняет агентство Nation News, до романа Прусикина и Таюрскую связывала многолетняя дружба.