Военный публицист заявил о новой угрозе для России с юга

Российскую военную базу в Душанбе усилят до конца 2021 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выход боевиков «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая группировка) к границе с Таджикистаном и усиление влияния экстремистских организаций в бывших советских республиках вынуждает Россию готовиться к боевым столкновениям. Об этом заявил военный публицист Сергей Ищенко.

«Что особенно тревожно для России — ожесточенная стрельба идет уже в трех часах езды от Душанбе. То есть — на самой кромке таджикско-афганского рубежа и в считанных километрах от 201-й военной базы Вооруженных сил РФ. <…> Со стороны Москвы было бы верхом политического легкомыслия прямо сегодня не готовиться к точно таким же, как в Сирии, боевым столкновениям с многотысячными бандами исламистов и на этом стратегическом направлении», — написал Ищенко в колонке для «Свободной прессы».

Военный эксперт обратил внимание, что в Минобороны России стали оперативно менять статус Центрального военного округа (ЦВО, штаб в Екатеринбурге). В состав ЦВО входит 201-я военная база и находится она в Таджикистане. «Если еще недавно части и соединения ЦВО снабжались новой боевой техникой по остаточному принципу (предпочтение в Москве отдавалось Южному и Западному военным округам), то отныне все будет, похоже, по-другому», — добавил Ищенко. В подтверждение этому эксперт привел слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, пообещавшего выделить до конца 2021 года ЦВО 1200 единиц модернизированной боевой техники. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать мнение Ищенко.

Ранее боевики «Талибана» вышли к границе Таджикистана, нанеся очередное поражение правительственным войскам, пишет агентство Nation News. Теперь боевики собираются пересечь границу Таджикистана.