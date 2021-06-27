Сезонный рост цена на жилье начнется с осени Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Осенью в России начнется рост цен на жилье. Это связано с традиционными сезонными изменениями на рынке недвижимости. Таким мнением с URA.RU поделился эксперт по недвижимости Кирилл Манаенков.

«С сентября начнется подъем цен, они вырастут по сравнению с летом», — рассказал Манаенков. Однако он подчеркнул, что рост цен не зафиксируется навсегда, так как будет зависеть от сезонов на рынке недвижимости. Первый сезон начинается в сентябре и заканчивается в ноябре, в декабре цены идут на спад. Второй сезон повышения цен начинается с конца февраля и продолжается до конца майских праздников.

В свою очередь, член Российской гильдии риелторов и эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков утверждает, что все сегменты недвижимости в России за 2021 год вырастут в цене приблизительно на 5%. «Все сегменты недвижимости продолжают расти в цене. Если говорить об экономических факторах и учитывать количество денег у населения и прочее, на мой взгляд, рост цен на недвижимость в 5% к концу 2021 года мы увидим», — рассказал в разговоре с URA.RU Барсуков

По мнению эксперта, если принимать во внимание возникший рост стоимости стройматериалов в России и желание застройщиков получать прибыль, то цены на все сегменты недвижимости могут вырасти на 15—20%. Однако при таком росте могут возникнуть нежелание и невозможность россиян покупать недвижимость.

Ранее генеральный директор Союза строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб) Юрий Десятков в беседе с URA.RU заявил, что девелоперам придется изменить конструкцию домов и реорганизовать работу на стройках. Только таким образом они смогут снизить стоимость жилья. Между тем, в регионах растет и цена земельных участков. Так, в окрестностях Санкт-Петербурга стоимость загородной недвижимости и земли за полгода выросла на 30% и превысила 10 млн рублей за коттедж или участок, пишут «Невские новости».