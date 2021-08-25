Курганцев предупредили о новом виде мошенничества

По квартирам курганцев совершают обходы «электрики» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганцы в соцсетях предупреждают об активности лжеэлектриков, которые ходят по домам в поисках доверчивых пенсионеров. Они навязывают пожилым горожанам ненужные услуги за крупную сумму.

«В квартиру мамы на улице Красина, 47 пришли два молодых „электрика“. „Проверив“ напряжение, сообщили, что вместо 220 вольт в квартире 240 вольт. Нужно менять реле. Цена 26 000 [рублей], а так как она Ветеран труда, то 13 000. В соседнем подъезде 91-летнюю старушку обобрали на 28 000. Кто-нибудь наведет порядок в этих схемах мошенничества? Стариков опасно одних дома оставлять. Сколько бы не предупреждали, не открывать двери, все равно открывают и пускают в дом посторонних, тем более, если они в форме», — говорится в анонимном сообщении в группе «Инцидент. Курган» во «Вконтакте».

Другие горожане подтверждают активность сомнительных электриков. «Тоже приходили, Коли Мяготина, 68. Ищут стариков», — пишет Наталья Плаксина. «У нас такой же случай был у коллеги на работе бабушку 90 лет так же на 50 000 развели, у них договор и все подписано, полиция разводит руками», — комментирует пост Иван Березовский.

В Управлении МВД по Курганской области сообщили URA.RU, что данный факт зарегистрирован. Проводится проверка. Ранее курганцы жаловались на «оконщиков», «водопроводчиков» и «газовиков», которое также ходили по домам и навязывали ненужные услуги.