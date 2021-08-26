Оппозиция придумала новый план протестного голосования

В знак протеста против снятия кандидатов с выборов избиратели могут писать на бюллетенях их имена. Такую идею предложила кандидат в депутаты Госдумы от партии КПРФ и жена главы общественного движения «Левый фронт» Сергея Удальцова Анастасия Удальцова.
«Власть затравила оппозицию. Она боится конкуренции. Многих кандидатов из абсолютно разных партий и самовыдвиженцев „по беспределу“ не пропустили. Если вашего кандидата не зарегистрировали — придите на избирательный участок и в знак протеста напишите прямо на бюллетене его имя», — написала Удальцова на своей странице в соцсети Twitter.
В конце июня этого года Удальцову задержали за нарушение санитарного режима. Это произошло перед встречей с избирателями. При этом годом ранее ее муж Сергей попал в еще больший скандал. Его сторонника, регионального координатора «Левого фронта» в Ростовской области Сергея Шурыгина обвинили в создании боевой группы, которая намеревалась совершать силовые акции. Он был также задержан сотрудниками ФСБ.
Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Центризбирком зарегистрировал списки 14 политических партий. Участие в выборах примут КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко», «Партия роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».
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