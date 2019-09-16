Сотрудники ФСБ РФ задержали в Таганроге регионального координатора «Левого фронта» в Ростовской области Сергея Шурыгина. Активиста, являющегося сторонником политика Сергея Удальцова, обвиняют в создании боевой группы, которая намеревалась совершать силовые акции.
«Основной целью сообщества обозначена борьба с евреями и представителями ортодоксальных иудейских религиозных объединений, в том числе силовым путем, для чего на базе движения была создана боевая группа», — сообщает портал «Блокнот» со ссылкой на УФСБ по Ростовской области.
Представители спецслужб также пояснили, что организация, которую создал и возглавлял Шурыгин, называлась «Союз Всемирного Освободительного Движения Народное братство „АллатРа“/Союз народов солнца и народов полумесяца». Свои антисемитские акции руководитель ростовского «Левого фронта» и его последователи хотели совершать в Таганроге, утверждают правоохранители.
В отношении Шурыгина уже возбуждены уголовные дело о создании экстремистской группы и незаконном хранении оружия (это связано с тем, что при обыске у него силовики нашли ножи и огнестрельное оружие).
Руководитель движения «Левый фронт» Сергей Удальцов пока никак не прокомментировал задержание Шурыгина и выдвинутые в отношении него обвинения. На звонок корреспондента «URA.RU» политик не ответил.