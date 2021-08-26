26 августа 2021

Сенатор Чернецкий обострил интригу вокруг свердловских выборов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XXXVII Конференция Свердловского регионального отделения Партии Единая Россия. Екатеринбург, чернецкий аркадий
В мае Аркадию Чернецкому исполнился 71 год Фото:

Член Совета Федерации, экс-мэр Екатеринбурга (1992—2010 гг.) Аркадий Чернецкий дал понять, что вопрос с его переназначением в верхнюю палату парламента РФ не решен. В кулуарах партконференции свердловской «Единой России» политик заявил URA.RU, что неформальных договоренностей с руководством региона по этому поводу у него якобы нет. Чернецкий представляет свердловское Заксобрание в Совете Федерации с 2010 года.

На выборах-2021 он входит в региональную тройку ЕР в ЗакСО (по этой схеме он продлевал сенаторские полномочия в 2016 году). Интрига в том, что вместе с Чернецким партсписок ЕР возглавляет первый замгубернатора Александр Высокинский. Версии о его будущем разнятся: одни источники URA.RU в областной власти утверждают, что Высокинский после выборов точно перейдет в Заксобрание, другие — что депутаты делегируют Высокинского в Совет Федерации вместо Чернецкого.

Новость по теме
Источник: Чернецкий нашел, кому продать банк мэрии Екатеринбурга

«Продолжу ли я работу в Совете Федерации? Выборами надо заниматься, а не Советом Федерации. Интересные вы люди. Вы порядок формирования Совета Федерации знаете? Как вы считаете, я могу сегодня делать какие-то заявления?» — сказал Чернецкий, отвечая на вопрос корреспондента. При этом в апреле на встрече с горожанами сенатор пересказывал свой разговор с губернатором Евгением Куйвашевым так: «Я пришел к губернатору и сказал: «Понимаю, что у меня возраст, за спиной два срока [в Совете Федерации]. Если я нужен, готов работать [дальше]. Мне сказали: «Да, ты нужен»».

«Я говорил [тогда] про участие в выборах. Никаких [предварительных] договоренностей [с губернатором] нет. А если даже они есть, никто их озвучивать не будет, потому что есть определенная этика взаимоотношений», — объяснил Чернецкий.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...