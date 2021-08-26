Сенатор Чернецкий обострил интригу вокруг свердловских выборов

В мае Аркадию Чернецкому исполнился 71 год Фото: Анна Майорова © URA.RU

Член Совета Федерации, экс-мэр Екатеринбурга (1992—2010 гг.) Аркадий Чернецкий дал понять, что вопрос с его переназначением в верхнюю палату парламента РФ не решен. В кулуарах партконференции свердловской «Единой России» политик заявил URA.RU, что неформальных договоренностей с руководством региона по этому поводу у него якобы нет. Чернецкий представляет свердловское Заксобрание в Совете Федерации с 2010 года.

На выборах-2021 он входит в региональную тройку ЕР в ЗакСО (по этой схеме он продлевал сенаторские полномочия в 2016 году). Интрига в том, что вместе с Чернецким партсписок ЕР возглавляет первый замгубернатора Александр Высокинский. Версии о его будущем разнятся: одни источники URA.RU в областной власти утверждают, что Высокинский после выборов точно перейдет в Заксобрание, другие — что депутаты делегируют Высокинского в Совет Федерации вместо Чернецкого.

«Продолжу ли я работу в Совете Федерации? Выборами надо заниматься, а не Советом Федерации. Интересные вы люди. Вы порядок формирования Совета Федерации знаете? Как вы считаете, я могу сегодня делать какие-то заявления?» — сказал Чернецкий, отвечая на вопрос корреспондента. При этом в апреле на встрече с горожанами сенатор пересказывал свой разговор с губернатором Евгением Куйвашевым так: «Я пришел к губернатору и сказал: «Понимаю, что у меня возраст, за спиной два срока [в Совете Федерации]. Если я нужен, готов работать [дальше]. Мне сказали: «Да, ты нужен»».

«Я говорил [тогда] про участие в выборах. Никаких [предварительных] договоренностей [с губернатором] нет. А если даже они есть, никто их озвучивать не будет, потому что есть определенная этика взаимоотношений», — объяснил Чернецкий.