Источник: Чернецкий нашел, кому продать банк мэрии Екатеринбурга

Возможную продажу доли семьи Аркадия Чернецкого в банке связывали с его к выходом на пенсию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-мэр Екатеринбурга, сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий нашел покупателя для ПАО «Банк „Екатеринбург“», сообщил источник URA.RU в городских структурах власти. Сыну Чернецкого Станиславу принадлежат 29,13% акций муниципального банка, горадминистрации — 29,29%. Другими держателями акций являются люди, близкие к окружению сенатора.

«Чернецкий нашел покупателя для банка. Это крупное кредитное учреждение, название которого пока не раскрывается», — поделился источник. По одной из неофициальных версий, Чернецкий мог обсудить вопрос о продаже банка с новым главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, после чего городские чиновники начали подготовку нормативной базы для будущей сделки.

Один из источников URA.RU в мэрии при этом отметил, что не слышал, чтобы Алексей Орлов принимал какие-либо решения в отношении банка Фото: Анна Майорова © URA.RU

В частности, 15 июня на заседании комиссии гордумы по муниципальной собственности администрация представила проект положения «Об особенностях отчуждения находящихся в собственности муниципального образования „город Екатеринбург“ акций и (или) иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции». Но депутаты отправили документ на доработку до осени (в кулуарах думы говорят, что власти просто ждут, останется ли Чернецкий в Совете Федерации после сентябрьских выборов). Общаясь с депутатами, замначальника департамента по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) Владимир Захаров объяснял, что «никакой подоплеки [у этого документа] нет» — мэрия приводит документы в соответствие федеральному законодательству.

По данным URA.RU, Аркадий Чернецкий искал покупателей для банка с конца 2019 года, однако начавшаяся пандемия коронавируса прервала переговоры. Команда предыдущего мэра Александра Высокинского также была не против расстаться с активом. Как и тогда, Чернецкий отметил, что не имеет отношения к банку, и предложил задать вопросы его сыну и администрации. По номеру Станислава Чернецкого, имеющемуся в распоряжении редакции, ответил другой человек. А в пресс-службе мэрии попросили время на подготовку комментария.