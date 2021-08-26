Курганский чиновник пожаловался на неприятные столовые

Директор департамента образования и науки Андрей Кочеров отметил, что лишь в некоторых столовых неприятно находиться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По словам директора областного департамента образования и науки Андрея Кочерова, в столовые с темно-синими стенами, коричневым полом и слабым освещением не очень приятно заходить. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, которая прошла 27 августа в онлайн-формате.

«К сожалению, есть разовые ситуации, когда <…> заходишь, стены у нас покрашены в темно-синий цвет на два метра от уровня пола, коричневый темный пол и три лампочки, которые еле светят или моргают. Конечно же, заходить в такую столовую не очень приятно», — рассказал Кочеров во время пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

При этом, Кочеров отметил, что обычно в школьных столовых комфортно. Директор департамента попросил представителей школ и родителей обращать внимание не только на качество пищи, но и на то, где дети ее принимают.

В июне глава Курганской области Вадим Шумков пригрозил небезопасным началом недели тем, кто пытается незаконно заработать на школьном питании. В начале февраля Шумков сообщал о многочисленных жалобах на питание в столовых. Спустя время он лично проверил качество обеда в одной из школ, а для поваров начали проводить онлайн-уроки и стали следить за столовыми с помощью видеокамер.