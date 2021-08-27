Сенатор Рязанский призвал не спешить с отменой МРОТ в России

Валерий Рязанский оценил идею Николая Арефьева об отмене МРОТ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский властям пока не следует отменять минимальный размер оплаты труда (МРОТ), поскольку этот показатель ориентирован на работодателей, работающих в рыночных условиях. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил член Совета Федерации РФ Валерий Рязанский.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев предложил отказаться от минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России и ориентироваться на показатель прожиточного минимума. Он также заявил, что МРОТ существует только в РФ.

«МРОТ — показатель, ориентированный на работодателей, работающих в рыночных условиях подталкивать к минимальным критериям с точки зрения того нижнего порога, который переступать нельзя. Таким образом, это некая взаимосвязь между тем, что государство как работодатель минимальный порог осуществляет, в качестве контроля», — сказал URA.RU Валерий Рязанский.

Сенатор отметил, что показатели МРОТ и прожиточного минимума сравнялись совсем недавно. «Сначала цель была уровнять эти два показателя, что и случилось совсем недавно. Дальнейший ход этих дух показателей может быть уже разноскоростным. В этой связи, я бы пока не спешил отменять показатель МРОТа», — добавил собеседник агентства.

Рязанский уточнил, что МРОТ существует и в других странах. «В интервью у него (Николая Арефьева — прим. URA.RU) есть фраза, что нигде в мире этого не существует. Ничего подобного, минимальная оплата труда существует и в других странах. Либо в виде минимальной почасовой, и очень часто такой критерий взят за основу», — уточнил член Совета Федерации.