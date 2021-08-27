Депутат Госдумы призвал отказаться от МРОТ

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Зарплату не смогут платить ниже прожиточного минимума, сказал Николай Арефьев Фото:
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Экономический кризис 2020-2021

От минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России необходимо отказаться и ориентироваться на показатель прожиточного минимума. Об этом URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

«Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум. Здесь достаточно его. А оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума», — сказал Николай Арефьев.

По словам депутата, сейчас налогообложение и многие административные штрафы привязаны к МРОТ. «Он больше вредит, чем придает какой-то пользы. Я бы МРОТ отвязал от всех других параметров», — заключил собеседник агентства.

В Госдуму 11 сентября планируют внести законопроект, который предполагает повышение минимального размера оплаты труда до 20 тысяч рублей. В среднем по России показатель равен 12 792 рублям. В январе МРОТ поднимут до 13,6 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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