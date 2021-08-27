Уральский полпред назвал сроки расширения «трассы смерти»

Трассу Тюмень-Ханты-Мансийск ждет реконструкция в ближайшие годы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Проектирование четырехполосной федеральной трассы между Тюменской областью и Югрой, которую из-за частых аварий с летальным исходом в народе называют «дорогой смерти», может начаться в 2022 году. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев во время визита в Сургут. Он также добавил, что трассу следует сделать безопаснее.

«Моя задача, чтобы с 2022 года началось проектирование дороги, необходима проектно-сметная документация. На ее создание уйдет около двух лет. Параллельно нужно решать вопрос, связанный со всеми земельными вопросами. Ну и нужно искать источники финансирования. А они могут быть разными. Например, часть из федерального бюджета, а часть — концессионное соглашение. Думаю, само строительство можно сделать за три года», — прокомментировал Якушев во время онлайн-эфира в Сиа-пресс.

Уральский полпред также отметил, что за последние годы федеральная трасса между двумя регионами была приведена в порядок. «Дорогой смерти ее теперь точно назвать нельзя. Но нужно делать нормальную четырехполоску с разделением потоков, чтобы обгон как маневр отсутствовал», — считает полномочный представитель президента РФ в УрФО. Он также добавил, что расширение трассы Тюмень-Ханты-Мансийск будет актуально для жителей ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало, что уральский полпред на два дня прибыл в крупнейший город ХМАО. У него здесь запланирован ряд встреч с трудовыми коллективами и участие в партийных мероприятиях «Единой России».