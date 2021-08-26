Уральский полпред прилетел в Сургут на два дня

Уральский полпред президента РФ Владимир Якушев прибыл в Сургут с двухдневным визитом. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политическому истеблишменту ХМАО.
«У полпреда запланирована серия встреч с трудовыми коллективами градообразующих предприятий. Они будут разбиты по отраслевому признаку — нефтяники, газовики, энергетики, бюджетники. На них соберутся руководители разного уровня для обсуждения предстоящих выборов», — сообщил инсайдер.
Собеседник агентства, близкий к руководству «Единой России» в ХМАО, также добавил, что участие Якушева запланировано в партийных мероприятиях 28 августа. «Запланировано участие в форуме „Команда Югры“ и конференции регионального отделения ЕР», — сообщил источник. В пресс-службе уральского полпредства не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Глава уральского МКС «Единой России» Иван Квитка также не ответил на телефонный звонок URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало о намерениях Якушева провести переговоры с генеральным директором «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым. Предполагается, что по итогам встречи нефтяной генерал может повлиять на явку работников нефтяной корпорации на предстоящих выборах.
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