26 августа 2021

Умерла зампрокурора Салехарда

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Гульфара Хасанова ушла из жизни в 60 лет, причина смерти не разглашается Фото:

В прокуратуре ЯНАО выразили соболезнования в связи со смертью заместителя прокурора Салехарда Гульфары Хасановой. Некролог, посвященный коллеге, размещен на сайте ведомства.

«Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа с глубоким прискорбием извещает, что 27 августа на 61-м году жизни скончалась почетный работник прокуратуры РФ, заслуженный юрист ЯНАО Хасанова Гульфара Фаридовна. Более 16 лет она являлась заместителем прокурора города Салехарда», — сообщается на сайте прокуратуры региона.

В органах Гульфара Хасанова работала последние 34 года. Она имела награды не только от прокурора ЯНАО, но и от генерального прокурора РФ. Коллектив региональной прокуратуры выразил соболезнования семье и близким почившей коллеги.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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