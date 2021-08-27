У родных убитой в Тюмени девочки хотят забрать всех детей

Дело рассмотрит тот же суд, в котором избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Родителей девочки, убитой в Тюмени на Лесобазе, хотят лишить родительских прав. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

«Управление социальной защиты Тюмени и Тюменского района подало иск в суд, с целью лишить родителей погибшей в Тюмени девочки родительских прав. Заключение будет подготовлено с учетом мнения детей. Процесс назначен на 14 сентября», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Согласно картотеке Ленинского районного суда, иск поступил еще 26 июля, спустя без малого месяц после пропажи девочки. Процесс назначен на 14 сентября. Его рассмотрит тот же суд, где 27 августа вынесли решение об аресте подозреваемого в убийстве девочки.

В семье погибшего ребенка также воспитываются еще двое несовершеннолетних. Как сообщают СМИ, отец детей злоупотребляет спиртными напитками и был ранее судим. Мать с несовершеннолетними не проживает.

Ранее URA.RU писало, что брат и сестра убитой девочки по просьбе родных были помещены в социально-реабилитационный центр. Там дети получали психологическую помощь.