Михаилу Асташову потребовались деньги, чтобы подготовиться Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чемпиону Паралимпиады в Токио Михаилу Асташову отказывали в подработках из-за его инвалидности. Спортсмен устроился курьером в сервис доставки «Яндекс.Еда», чтобы заработать деньги для поездки в Японию и доказать, что он может справляться с дополнительной нагрузкой.

«В подработке Асташову несколько раз отказывали из-за его инвалидности. Еще и поэтому ему было важно доказать себе и окружающим, что он в состоянии справиться с дополнительной нагрузкой. Сравнительно небольшая сумма, которую он заработал доставкой еды, стала приятным бонусом», — передает Life.

Чтобы участвовать в Паралимпиаде, спортсмену нужно было получить квалификационные очки на соревнованиях по велоспорту в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Однако власти отказали спортсмену в дополнительном финансировании. С деньгами спортсмену помог чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин. Он познакомил Асташова с одним из уральских бизнесменов, который оплатил велогонщику подготовку к отборочным соревнованиям.

Асташов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в индивидуальной гонке преследования. В ходе квалификационных заездов он установил новый мировой рекорд (3.35,954), а в финале велогонки победил канадца Тристена Шернове.

Спортсмен родился в Улан-Удэ без рук и ног, а в пять лет попал в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в челябинском городе Куса. Там Асташов начал заниматься спортом: играл при помощи протезов в бадминтон, настольный теннис, а после увлекся плаванием. Сейчас паралимпиец живет и тренируется в Екатеринбурге.