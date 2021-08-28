Власти прекратят выплаты под предлогом формального дефицита бюджета, считает Андрей Нечаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Разовые выплаты пенсионерам, силовикам и семьям с детьми носят агитационный характер и вряд ли будут продолжаться после выборов в Госдуму. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил экс-министр экономики России Андрей Нечаев. Он предположил, что дальше власти России прекратят раздачу денег под предлогом дефицита бюджета.

«Дополнительные выплаты, которые сейчас анонсировал [президент РФ Владимир] Путин, носят одноразовый характер, поэтому сейчас они случатся и прекратятся. Есть регулярные выплаты семьям с детьми, но они сравнительно небольшие. Подавляющее большинство выплат носит чисто агитационный характер. Люди один раз получат небольшое удовольствие, и на этом все закончится», — предположил Андрей Нечаев.

По словам экс-министра экономики РФ, формально к концу года бюджет будет дефицитным. В связи с этим власти прекратят дальнейшие разовые выплаты под предлогом того, что в казне для этого нет средств. Нечаев отметил, что «отсутствие средств» не в полной мере соответствует истине. Он уточнил, что единоразовые выплаты обойдутся казне России примерно в триллион рублей. При этом в бюджет заложены расходы на 23 триллиона рублей. Нечаев предположил, что государство могло бы продолжить выплаты, если бы изменило приоритеты. Например, стало бы меньше тратить на Росгвардию и оборону, а деньги направлять учителям, медикам и пенсионерам. Однако, по словам экс-министра экономики, в ближайшее время власть не пойдет на такой шаг.

Ранее Владимир Путин объявил, что пенсионеры, военные и сотрудники правоохранительных органов получат единоразовые выплаты. Для пожилых людей она составит 10 тысяч рублей, а для силовиков — 15 тысяч рублей. Пенсионеры получат финансовую помощь уже в сентябре. Как сообщили в пресс-службе Центробанка, эти выплаты будут профинансированы из нефтегазовых доходов государства.