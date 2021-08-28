Полпред Якушев оценил идею Шойгу о новых городах в Сибири

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Форум Единой России. Сургут
Уральский полпред Владимир Якушев считает, что в УрФО не нужно строить новые города Фото:

В УРФО нужно развивать существующие города, а не создавать новые. Таким мнением поделился уральский полпред Владимир Якушев с журналистами на пресс-конференции во время визита в Сургут, передает корреспондент URA.RU.

Полпреда Якушева спросили об его отношении к инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири применительно к УрФО. «В Уральском федеральном округе, в первую очередь, мы должны создать комфортную среду, развитую инфраструктуру в тех городах, которые исторически сложились в наших субъектах РФ. Вот это задача номер один», — прокомментировал Якушев.

Ранее URA.RU сообщало, что проект строительства первого нового города в Сибири с большой вероятностью будет основан на идее создания Электрограда. А географически он будет находиться на границе Красноярского края и Хакасии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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