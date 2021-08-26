Силовики ищут связь между убийствами детей в Тюмени и ХМАО по ДНК

Силовики проверяют, связана ли трагедия в Тюмени с убийством 10-летней давности Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Силовики ищут связь между убийством 9-летней девочки в Тюмени и похожим случаем в Нягани, произошедшем в 2011 году. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Преступление в ХМАО не раскрыто до сих пор.

«На теле убитой в 2011 году 12-летней девушки были обнаружены следы биологической жидкости. Теперь югорские полицейские запросили образцы ДНК Виталия Бережного, сознавшегося в убийстве 9-летнего ребенка в Тюмени, чтобы сравнить их», — рассказал инсайдер.

Другой источник в силовых кругах Югры рассказал, что связь Бережного с делом десятилетней давности проверять начали 25 августа, но она пока не подтвердилась. В пресс-службе полиции ХМАО не ответили на звонки URA.RU.

Ранее агентство писало, что Бережной уволился из полиции Нягани в 2011 году через пять дней после обнаружения тела жертвы. Источник подтверждает это, но говорит, что прямой связи здесь нет. « Он рапорт должен был написать минимум за неделю, а девочка пропала за два дня до того, как нашли тело», — отмечает инсайдер. По словам источника, одной из причин увольнения было пьянство Бережного. Кроме того, он с женой решил открыть бизнес — частный детский сад.

Тело 12-летней девочки было найдено в канализационном колодце 30 апреля 2011 года в Нягани. Она была задушена. 9-летняя девочка пропала в Тюмени 30 июня, а 19 августа ее тело было обнаружено. 25 августа по подозрению в убийстве ребенка был задержан Бережной, который признался в том, что изнасиловал и убил школьницу.