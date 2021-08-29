Лидера Rammstein уговаривают все-таки выступить в Твери

Организаторы концерта обещают Линдеманну соблюсти все коронавирусные ограничения Фото: Размик Закарян © URA.RU

Лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна уговаривают все-таки выступить в Твери на фестивале «Макларин за Родину». Соответствующее письмо музыканту направил организатор концерта Максим Ларин.

«Между сторонами … возникло много препятствий, в том числе и по вине организационных ошибок, допущенных вашей стороной. В настоящее время все из них устранены или преодолены», — сказано в письме, которое имеется в распоряжении телеканала 360.

Ларин отметил, что гарантирует соблюдение ковидных ограничений на мероприятии. То есть, на закрытой концертной площадке будут присутствовать не более 500 человек, считая самого Линдеманна, его творческий коллектив и технический персонал. Если выступление не состоится, будет решаться вопрос о возврате денег. «Мне работать всем холдингом полгода, чтобы заработать такую сумму», — приводят слова Ларина «Известия».

Тилль Линдеманн 29 августа должен был выступить на фестивале с 70-минутным шоу. Однако накануне мероприятия к нему в гостиницу прибыли силовики в штатском. Против продюсера Линдеманна Анара Рейбанда завели административное дело за нарушение миграционного режима. Впоследствии организатор концерта, руководитель холдинга «Афанасий» Максим Ларин в социальной сети во «ВКонтакте» написал, что «фестиваль в полном объеме … не получается по решению и физическому препятствию властей».