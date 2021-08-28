Организаторы отменили фестиваль с участием лидера Rammstein

Тилль Линдеманн не выступит на фестивале в Твери (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фестиваль в Твери, где должен был выступить лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, отменили из-за препятствия властей. Руководитель холдинга «Афанасий» Максим Ларин заявил об этом в социальной сети во «ВКонтакте».

«Друзья! Я очень сожалею. Фестиваль в полном объеме, как мы старались организовать, у нас не получается по решению и физическому препятствию властей. Сегодня и вчера нам это показали. Репетиция группы Линдеманна не состоялась, потому что полиция блокировала все машины, а вертолетов у нас нет», — написал Ларин.

При этом Ларин предложил площадку, где стоит сцена для выступления Линдеманна, закрыть и не проводить там праздника вообще. Часть фестиваля будет перенесена на другую территорию вокруг холдинга, на которой установят шатры, и будут проводится детские мероприятия. Для выступления тверских музыкантов установят другую сцену.

Ранее в отель к Линдеманну пришла российская полиция. Силовики в штатском пришли в номер к музыканту «побеседовать». Артист находится сейчас в России и в ближайшие дни выступит на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Линдеманну выписали предписание по поводу соблюдения антиковидных мер на массовых мероприятиях, отмечает телеканал 360. Солист также должен был выступить 29 августа на фестивале «Макларин» в Тверской области для поддержки одной из партий, передает «Национальная служба новостей». Также сообщалось, что против продюсера солиста Rammstein Анара Рейбанда завели административное дело за нарушение миграционного режима. Его могут депортировать из страны.