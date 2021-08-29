Жителям ряда регионов РФ пообещали снег в сентябре

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Снегопад. Челябинск, снег, погода, автомобиль, ниссан джук, снегопад, климат, автотранспорт
В отдельных районах температура понизится до нуля градусов Фото:

В начале сентября жителей Пермского края и Свердловской области ожидает резкое похолодание. Ночная температура понизится до нуля градусов.

«Особенно похолодание коснется жителей Северного Урала (север Пермского края и Свердловской области). В отдельных районах в период с 3 по 5 сентября ночные температуры понизятся до 0…+5°, а это значит, вперемешку с дождем кое-где начнет пробиваться и первый мокрый снег», — такие данные опубликовал центр погоды «Фобос».

Также снег ожидается в Мурманской, Архангельской, Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях, Карелии, Коми и Вологодчине. Ранее ведущий сотрудник центра погоды Евгений Тишковец рассказал о раннем наступлении осени в Центральной России. По словам синоптика, в России «зарядят холодные дожди», сопровождаемые северным ветром.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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