Жителям ряда регионов РФ пообещали снег в сентябре

В отдельных районах температура понизится до нуля градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В начале сентября жителей Пермского края и Свердловской области ожидает резкое похолодание. Ночная температура понизится до нуля градусов.

«Особенно похолодание коснется жителей Северного Урала (север Пермского края и Свердловской области). В отдельных районах в период с 3 по 5 сентября ночные температуры понизятся до 0…+5°, а это значит, вперемешку с дождем кое-где начнет пробиваться и первый мокрый снег», — такие данные опубликовал центр погоды «Фобос».

Также снег ожидается в Мурманской, Архангельской, Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях, Карелии, Коми и Вологодчине. Ранее ведущий сотрудник центра погоды Евгений Тишковец рассказал о раннем наступлении осени в Центральной России. По словам синоптика, в России «зарядят холодные дожди», сопровождаемые северным ветром.