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Источник назвал причину смерти Героя России в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Обход ЦПКиО. Парк Маяковского. Екатеринбург, шадрин роман
Источник сообщил, что Роман Шадрин умер от рака Фото:

Герой России, экс-директор Центрального парка культуры и отдыхав (ЦПКиО) Екатеринбурга Роман Шадрин умер от онкологии в Пятом клиническом госпитале войск национальной гвардии РФ. Об этом сообщил источник URA.RU в медицинской среде.

«До последнего Роман Шадрин лежал в госпитале Нацгвардии на Широкой речке в Екатеринбурге. Использовали все шансы, вызывали даже экстрасенсов. Напоследок открыл глаза, чтобы попрощаться с женой — она была в палате», — рассказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось в госпиталь, где по сообщению источника умер Шадрин. Там отказались подтвердить данную информацию.

Сообщения о смерти Шадрина поступили утром 30 августа. Официальных комментариев на момент публикации новости не выходило.

Шадрин умер на 55-м году жизни. Он признан Героем России за штурм здания главпочтамта в Грозном в первую чеченскую войну. Занимал пост директора ЦПКиО с ноября 2015 по январь 2019 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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