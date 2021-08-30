Россия продолжит эвакуировать граждан, несмотря на запрет талибов

Желающим эвакуироваться нужно будет предоставить документы посольству и заполнить анкету Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

Москва продолжит вывозить из Афганистана россиян, граждан стран-членов Организации Договора Коллективной Безопасности (ОДКБ) и тех, кто имеет вид на жительства в РФ. Об этом сообщает в своем twitter-аккаунте российское посольство в Афганистане. Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» заявило, что 31 августа запретит эвакуацию.

«Обращаем ваше внимание, что вывозу в Российскую Федерацию подлежат следующие категории граждан: Граждане Российской Федерации, имеющие действительные документы, удостоверяющие личность за пределами РФ; лица, имеющие действительный вид на жительство в Российской Федерации; граждане стран-членов ОДКБ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана)», — сообщает посольство. Чтобы вылететь из страны, нужно отправить документы и контактный телефон на электронную почту представительства и заполнить анкету.

Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что из Афганистана эвакуировались все граждане РФ, которые хотели уехать. Вылетело из страны около 360 россиян, еще около 100 остались.

Массовая эвакуация из Афганистана началась после того, как талибы захватили власть в стране. Москва согласилась принять у себя афганских беженцев.