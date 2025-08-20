Трамп восхитился красотой Крыма, но случайно поместил полуостров в океан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп назвал Крым прекрасным
Трамп назвал Крым прекрасным Фото:

Президент США Дональд Трамп назвал Крым «очень красивым» и дважды ошибочно отметил, что полуостров расположен в океане. Такие заявления он сделал в интервью американскому журналисту Марку Левину.

«Он прекрасен. Это огромный участок суши, вытянутый прямо в океан, прямо в Черное море, такой красивый. Я имею в виду, он такой прекрасный», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Крыма и конфликта на Украине. Цитату приводит ТАСС.

Трамп также выразил мнение, что урегулировать конфликт между Россией и Украиной возможно посредством переговоров с участием президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По словам президента США, при проведении результативных встреч между лидерами двух стран можно достичь прогресса и приблизить окончание боевых действий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп назвал Крым «очень красивым» и дважды ошибочно отметил, что полуостров расположен в океане. Такие заявления он сделал в интервью американскому журналисту Марку Левину. «Он прекрасен. Это огромный участок суши, вытянутый прямо в океан, прямо в Черное море, такой красивый. Я имею в виду, он такой прекрасный», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Крыма и конфликта на Украине. Цитату приводит ТАСС. Трамп также выразил мнение, что урегулировать конфликт между Россией и Украиной возможно посредством переговоров с участием президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По словам президента США, при проведении результативных встреч между лидерами двух стран можно достичь прогресса и приблизить окончание боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...