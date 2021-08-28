В Курганской области осудили участницу ОПГ наркоторговцев

Женщину приговорили к лишению свободы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участницу банды, которая производила и продавала наркотики в Курганской области, приговорили к шести годам лишения свободы. Данная информация была 30 августа размещена на сайте областной прокуратуры.

«Ей [осужденной] назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год. В связи с наличием на иждивении малолетнего ребенка осужденной предоставлена отсрочка отбывания назначенного наказания до достижения ее ребенком возраста четырнадцати лет», — говорится на сайте ведомства.

Женщину обвинили в участии в преступном сообществе, покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц в особо крупном и крупном размерах. Она вместе с девятью соучастниками производила и распространяла в регионе наркотики с 2018 по 2019 год. Позже женщина заключила досудебное соглашение о сотрудничестве с областным прокурором и помогла в расследовании преступления.

В начале июля стало известно, что в регионе другая организованная преступная группировка торговала подпольным алкоголем на федеральной трассе «Иртыш». По данным экспертов, продукция могла представлять опасность для жизни и здоровья людей.