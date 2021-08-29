Офицер запаса рассказал, как Шадрин попал под минометный огонь

Роман Шадрин участвовал в штурме Грозного в 1995 году Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Погибший Герой России, экс-директор Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) Екатеринбурга Роман Шадрин попал под минометный огонь во время штурма Грозного в 1995 году. Об этом URA.RU рассказал председатель Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал», подполковник запаса Евгений Мишунин.

«Во время штурма Грозного в январе 1995 года меня направили на усиление к Шадрину, который оказался в окружении. Когда мы выходили на рубеж открытия огня, попали под сильнейший минометный огонь. Ему досталась ударная волна, а мне — осколок. Несмотря на удар, Шадрин остался в строю», — рассказал Евгений Мишунин.

Он отметил, что во время чеченской кампании бойцы были деморализованы и часто отказывались идти в бой. Однако благодаря действиям Шадрина удавалось привести солдат в боевой настрой. «Шадрин находил нужные слова, вдохновлял бойцов своим примером», — отметил Мишунин.

Сообщения о смерти Романа Шадрина появились 30 августа. Источники URA.RU в среде сообщили, что Герой России умер из-за онкологии.

Шадрин умер в возрасте 54 лет. Он получил звание Героя России за штурм здания главпочтамта в Грозном в первую чеченскую войну. Шадрин занимал пост директора ЦПКиО с 2015 по 2019 года. Был советником вице-губернатора Свердловской области по вопросам патриотического воспитания. В 1995 году Шадрин получил орден Мужества, в апреле 2009 награжден орденом «За военные заслуги».