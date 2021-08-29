«Пятерочка» откроется еще в одном городе ЯНАО

«Пятерочка» откроется в Муравленко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Магазин федеральной сети «Пятерочка» откроется в Муравленко (ЯНАО). В супермаркет уже набирают персонал, сообщается на сайте по поиску работы HH.ru.

«Пятерочка — одна из крупнейших в России продуктовая розничная сеть, приглашает на работу кладовщика, комплектовщика, оператора склада, продавца-кассира и директора», — говорится в описании к вакансиям на сайте. При этом размер зарплаты указан только на вакансию кладовщика — до 80 тысяч рублей.

В пресс-службу ритейлера агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО откроется первый магазин сети алкомаркетов «Бристоль». Он появится в Салехарде.