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«Пятерочка» откроется еще в одном городе ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство городского парка в снег. Курган , парковка автомобилей, магазин пятерочка
«Пятерочка» откроется в Муравленко Фото:

Магазин федеральной сети «Пятерочка» откроется в Муравленко (ЯНАО). В супермаркет уже набирают персонал, сообщается на сайте по поиску работы HH.ru.

«Пятерочка — одна из крупнейших в России продуктовая розничная сеть, приглашает на работу кладовщика, комплектовщика, оператора склада, продавца-кассира и директора», — говорится в описании к вакансиям на сайте. При этом размер зарплаты указан только на вакансию кладовщика — до 80 тысяч рублей.

В пресс-службу ритейлера агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО откроется первый магазин сети алкомаркетов «Бристоль». Он появится в Салехарде.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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