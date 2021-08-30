Основатели поселка Аминовка привлекают мусульман Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Владельцы участков на территории экопоселения Аминовка, которым заинтересовался СК России, отрицают, что жителям соседних деревень навязывается мусульманский дресс-код. Ранее на это пожаловались в деревне Нечесово (городской округ Шаховская). Об этом URA.RU рассказал публицист, политолог и владелец участка в Аминовке Руслан Курбанов.

«Мы понимаем тяжелое наследие двух „чеченских“ войн, терактов на улицах наших городов, страхи перед волной беженцев из Афганистана. И мы спешим заверить: ничего подобного нет. С вами рядом живут простые россияне, которые так же подчиняются российским законам. <…> Что касается мусульманской обертки, это была маркетинговая стратегия по наращиванию продаж [участков Аминовки]. Естественно, никаких норм шариата, ограничений не было и не могло быть введено, потому что мы на это не имеем право», — объяснил Курбанов.

Политолог также заметил, что никакого устава, о котором писали в ряде СМИ, нет. «Он должен быть принят общим собранием жильцов и утвержден Минюстом. А еще не все участки распроданы», -дополнил он.

По словам Курбанова, земля, отведенная под Аминовку, вплотную прилегает к деревне Нечесово, через которую пролегает дорога в поселение. «В России невозможно представить гетто по национальному или религиозному признаку», — убежден собеседник агентства.

С основательницей поселения Аминой Шабановой оперативно связаться не удалось. По словам ее знакомых, сейчас она неохотно общается с журналистами из-за большого внимания к ней в течение последней недели.

Получить оперативно комментарий в администрации городского округа Шаховская также не удалось. Туда был направлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.