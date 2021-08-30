Голикова пообещала школьникам начать учебный год без дистанта

Работу в очном формате начнут школы во всех регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Учебный год по все России начнут в очном формате. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на оперативном совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

«К началу учебного года готовы 100% всех образовательных организаций. Новый учебный год планируется начать в очном формате во всех регионах», — заявила Голикова.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на форуме «Время образования» заявил, что у властей нет планов по переводу школьников на дистант. Также Кравцов сообщил, что день знаний в российских школах пройдет в очном формате с соблюдением противоэпидемиологических требований Роспотребнадзора.