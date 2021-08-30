Вирусолог Щелканов оценил шансы умереть от вируса Западного Нила

В 5% случаях лихорадка Западного Нила может протекать тяжело и закончиться смертью, отметил Михаил Щелканов Фото: Анна Майорова © URA.RU

У людей, зараженных вирусом Западного Нила, заболевание в 5% случаях протекает тяжело и может привести к смерти. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова, профессор Михаил Щелканов.

«При заражении вирусом Западного Нила в 5% случаев заболевание протекает тяжело, с симптомами энцефалита, острых вялых параличей, возможны и летальные случаи. Начинается все с гриппоподобных симптомов и часто люди думают, что их просто продуло, а сейчас и на коронавирус будут грешить», — отметил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Михаил Щелканов.

По словам профессора, в этом году сместился ареал обитания комаров-переносчиков вируса. «Лето выдалось чрезвычайно жарким и влажным, поэтому, естественно, ареалы обитания многих видов комаров сместились, в конце августа и в сентябре насекомых будет много в Краснодарском крае, Волгограде, Астрахани и в Калмыкии, в районах, прилегающих к Каспию. В этих регионах есть риск возникновения инфекционных заболеваний — вируса Западного Нила, калифорнийского энцефалита, батаи и т. д.», — объяснил Щелканов.

В беседе с URA.RU старший научный сотрудник лаборатории паразитических членистоногих Зоологического института РАН, кандидат биологических наук Алексей Халин добавил, что вспышка лихорадки Западного Нила произошла в Волгоградской и Астраханской области. «Несколько лет назад вспышки лихорадки Западного Нила были зафиксированы на территории Волгоградской и Астраханской областей. Климатические условия помогли развиться вирусу Западного Нила в кровососущих комарах, например, в Coquillettidia richiardii, которые питались кровью зараженных вирусом птиц и передавали его человеку», — подчеркнул он.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что в России может появиться большое количество комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила. Так как для насекомых в этом году сложились благоприятные климатические условия.