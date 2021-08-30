В ЮАР предупредили о появлении очень заразного нового штамма

Новый штамм COVID-19 °C.1.2, обнаруженный в ЮАР, обладает повышенной способностью к распространению. Об этом говорится в исследовании южноафриканских ученых.
«Мутации нового штамма дают ему „способность к быстрому распространению“, а также повышенную сопротивляемость антителам. Неизвестно, будут ли имеющиеся на данный моменты вакцины от COVID-19 эффективны против штамма C. 1.2», — пишет «Интерфакс».
Новый штамм был обнаружен еще в мае. К августу он захватил большую часть ЮАР, а также проник в республику Конго, Португалию, Новую Зеландию, Швейцарию и на Маврикий. Ранее руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко назвал COVID самым мутирующим вирусом в истории.
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