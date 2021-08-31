Ростуризм продлил продажи туров по России с кешбэком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Муниципальный пляж на озере Первое. Челябинск, берег, лето, отдыхающие, мужчина, пляж, отдых, пляжный сезон
Воспользоваться программой туристического кешбэка смогут еще 100 тысяч россиян Фото:

Ростуризм продлит продажу туров по программе туристического кешбэка еще на две недели. Как сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова, остаток средств, выделенных на реализацию программы, направят на стимулирование продаж в низкий сезон.

«Мы решили направить эти средства на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон. При этом у туристов появилось еще две недели, чтобы спланировать путешествие на осень. Это особенно важно для путешественников, которые опасаются заранее бронировать поездки в период пандемии», — цитирует Зарину Догузову официальный сайт Ростуризма.

Продажа туров в рамках туристического кешбэка должна была завершиться 31 августа. Однако к этому моменту у Ростуризма осталось еще 400 миллионов рублей из 6,7 миллиардов рублей, которые правительство РФ выделило на реализацию программы. В результате благодаря продлению продаж получить туристический кэшбек смогут еще 100 тысяч туристов. При этом отрасль получить более двух миллиардов рублей дополнительного дохода.

В Ростуризме добавили, что условия программы останутся прежними. Получить компенсацию могут путешественники, которые отдыхают в российских регионах. Поездка должна длится не менее пять дней, ее стоимость должна составлять не менее 25 тысяч рублей. Оплачивать тур нужно с карты платежной системы «Мир», передает «Царьград».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...