Ростуризм продлил продажи туров по России с кешбэком

Ростуризм продлит продажу туров по программе туристического кешбэка еще на две недели. Как сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова, остаток средств, выделенных на реализацию программы, направят на стимулирование продаж в низкий сезон.
«Мы решили направить эти средства на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон. При этом у туристов появилось еще две недели, чтобы спланировать путешествие на осень. Это особенно важно для путешественников, которые опасаются заранее бронировать поездки в период пандемии», — цитирует Зарину Догузову официальный сайт Ростуризма.
Продажа туров в рамках туристического кешбэка должна была завершиться 31 августа. Однако к этому моменту у Ростуризма осталось еще 400 миллионов рублей из 6,7 миллиардов рублей, которые правительство РФ выделило на реализацию программы. В результате благодаря продлению продаж получить туристический кэшбек смогут еще 100 тысяч туристов. При этом отрасль получить более двух миллиардов рублей дополнительного дохода.
В Ростуризме добавили, что условия программы останутся прежними. Получить компенсацию могут путешественники, которые отдыхают в российских регионах. Поездка должна длится не менее пять дней, ее стоимость должна составлять не менее 25 тысяч рублей. Оплачивать тур нужно с карты платежной системы «Мир», передает «Царьград».
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