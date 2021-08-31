Блогер Джарахов подрался на свадьбе у Моргенштерна

Российский блогер и музыкант Эльдар Джарахов подрался с одним из проходящих мимо людей на свадьбе рэпера Алишера Моргенштерна и блогера Дилары Зиннатуллиной.
«Артист решил сцепиться с неизвестным парнем, который сказал ему что-то обидное. Джарахов ушел с места событий, а молодой человек позвонил кому-то по телефону, чтобы рассказать о потасовке со знаменитостью», — приводит подробности инцидента «Федеральное агентство новостей».
Свадьба знаменитостей состоялась 31 августа. Билеты на мероприятие продавались по 50 тысяч рублей. Супругой Моргенштерна стала студентка и блогер из Уфы Дилара Зиннатулина.
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