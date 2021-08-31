Блогер Джарахов подрался на свадьбе у Моргенштерна

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Эльдар Джарахов отреагировал на оскорбление от незнакомца Фото:

Российский блогер и музыкант Эльдар Джарахов подрался с одним из проходящих мимо людей на свадьбе рэпера Алишера Моргенштерна и блогера Дилары Зиннатуллиной.

«Артист решил сцепиться с неизвестным парнем, который сказал ему что-то обидное. Джарахов ушел с места событий, а молодой человек позвонил кому-то по телефону, чтобы рассказать о потасовке со знаменитостью», — приводит подробности инцидента «Федеральное агентство новостей».

Свадьба знаменитостей состоялась 31 августа. Билеты на мероприятие продавались по 50 тысяч рублей. Супругой Моргенштерна стала студентка и блогер из Уфы Дилара Зиннатулина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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