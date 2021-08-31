Билеты на свадьбу Моргенштерна продавали за 50 тысяч рублей

Свадьба должна состояться на теплоходе, который пришвартован к пирсу в элитном районе Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Билеты на свадьбу рэпера Моргенштерна продают за 50 тыс. рублей. Об этом сообщил его знакомый блогер Илья Саглиани. Свадьба рэпера должна состояться 31 августа.

«Билеты продавали по 50 тысяч рублей за штуку, я лично видел объявления в telegram-каналах. Маловероятно, чтобы сам виновник торжества приторговывал билетиками, „полтинник“ для человека с его доходами — копейки. Подозреваю, кто-то из устроителей праздника решил сделать „свой маленький бизнес“», — рассказал Илья в беседе с News.ru .

Празднование свадьбы должно состояться на теплоходе, пришвартованном к пирсу в престижном районе Москвы. Супругой Моргенштерна стала студентка из Уфы Дилара Зиннатулина. Саглиани также предположил, что рэпер может в последний момент изменить место свадьбы, разослав в СМС всем приглашенным гостям настоящее место торжества.