31 августа 2021

Моргенштерн рассказал о планах на пост президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Я президентом буду через лет 10—15, заявил Моргенштерн

Алишер Моргенштерн заявил, что через 10-15 лет планирует стать президентом России. Об этом артист сообщил в интервью для YouTube-канала украинского журналиста Дмитрия Гордона.

«Нигде, кроме России, я не хочу жить. Я обожаю эту страну <…> чувствуете, что я президентом буду через лет 10—15. Это инсайд был. Спойлер: так и будет», — сказал Моргенштрен в интервью.

Репер назвал действующего президента РФ Владимира Путина «отличным мужиком». После чего Моргенштерн заявил, что уже считает себя президентом и рассказал о своей политической стратегии. «Я хочу, чтобы все были счастливы. У нас народ — 90 процентов — ненавидит жизнь. Я введу закон, который обязывает любить жизнь!» — пообещал исполнитель.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн возглавил рейтинг доверия молодежи. О значительно обогнал артистов Егора Крида (Егора Булаткина), Тимати (Тимура Юнусова) и футболиста Артема Дзюбу в голосовании. Об этом URA.RU сообщили в аналитическом агентстве Romir.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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