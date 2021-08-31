Моргенштерн рассказал о планах на пост президента

Алишер Моргенштерн заявил, что через 10-15 лет планирует стать президентом России. Об этом артист сообщил в интервью для YouTube-канала украинского журналиста Дмитрия Гордона.
«Нигде, кроме России, я не хочу жить. Я обожаю эту страну <…> чувствуете, что я президентом буду через лет 10—15. Это инсайд был. Спойлер: так и будет», — сказал Моргенштрен в интервью.
Репер назвал действующего президента РФ Владимира Путина «отличным мужиком». После чего Моргенштерн заявил, что уже считает себя президентом и рассказал о своей политической стратегии. «Я хочу, чтобы все были счастливы. У нас народ — 90 процентов — ненавидит жизнь. Я введу закон, который обязывает любить жизнь!» — пообещал исполнитель.
Ранее сообщалось, что Моргенштерн возглавил рейтинг доверия молодежи. О значительно обогнал артистов Егора Крида (Егора Булаткина), Тимати (Тимура Юнусова) и футболиста Артема Дзюбу в голосовании. Об этом URA.RU сообщили в аналитическом агентстве Romir.
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