Свердловские элиты простились с Героем России Романом Шадриным

Прощание с Романом Шадриным прошло на Серафимы Дерябиной, 41а Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге прошло прощание с погибшим Героем России, экс-директором Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) Екатеринбурга Романом Шадриным. Церемонию посетили Герой России, летчик Дамир Юсупов и свердловские политики.

«Прощание с Романом Шадриным прошло в Георгиевском зале дома прощания „Вознесенье“. Приехали родные и близкие Шадрина, а также представители свердловских элит», — передает корреспондент URA.RU с места событий.

Проститься с Шадриным приехали Дамир Юсупов, заместитель полпреда президента РФ в УрФО Александр Калиберда, глава Североуральска Василий Матюшенко, депутаты гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин и Сергей Мелехин. Церемония была закрыта для журналистов.

Шадрин умер 30 августа на 55-м году жизни. Ему присвоено звание Героя России за военные операции во время чеченской кампании. Также он принимал участие в боевых действиях в Донбассе. В мирное время Шадрин занимал пост директора ЦПКиО с 2015 по 2019 года. В 1995 году Шадрин получил орден Мужества, в апреле 2009-го награжден орденом «За военные заслуги».