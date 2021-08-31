31 августа 2021

Свердловские элиты простились с Героем России Романом Шадриным

© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Шадрин. Екатеринбург, шадрин роман
Прощание с Романом Шадриным прошло на Серафимы Дерябиной, 41а Фото:

В Екатеринбурге прошло прощание с погибшим Героем России, экс-директором Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) Екатеринбурга Романом Шадриным. Церемонию посетили Герой России, летчик Дамир Юсупов и свердловские политики.

«Прощание с Романом Шадриным прошло в Георгиевском зале дома прощания „Вознесенье“. Приехали родные и близкие Шадрина, а также представители свердловских элит», — передает корреспондент URA.RU с места событий.

Проститься с Шадриным приехали Дамир Юсупов, заместитель полпреда президента РФ в УрФО Александр Калиберда, глава Североуральска Василий Матюшенко, депутаты гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин и Сергей Мелехин. Церемония была закрыта для журналистов.

Шадрин умер 30 августа на 55-м году жизни. Ему присвоено звание Героя России за военные операции во время чеченской кампании. Также он принимал участие в боевых действиях в Донбассе. В мирное время Шадрин занимал пост директора ЦПКиО с 2015 по 2019 года. В 1995 году Шадрин получил орден Мужества, в апреле 2009-го награжден орденом «За военные заслуги».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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